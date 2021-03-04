ОПГ осуждена за торговлю пистолетами и пулемётами в Екатеринбурге

Следствием и судом установлено, что с 2019 года два преступника организовали приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Один из них искал покупателей, а другой поставщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В начала 2020 года злоумышленники привлекли к участию в преступной группировке еще двоих членов. Те занимались переделкой охолещенного пистолета-пулемёта с целью дальнейшей продажи.
Четверых членов преступной группировки, в зависимости от роли, обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, ношение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), а также по части 2статьи 223 УК РФ (Незаконное изготовление огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору).
Обвиненным назначили наказание в виде лишения свободы от трех лет и двух месяцев до шести лет. А также обязали выплатить штрафы от 100 до 320 тысяч рублей.
Напомним, 27 февраля на Урале задержали банду, торговавшую оружием. При обысках у них найдены автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер. Также члены банды хранили комплектующие к оружию — стволы, барабаны, затворы, УСМ.