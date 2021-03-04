Организаторы сбыта оружия в Екатеринбурге осуждены и отправятся в колонию

Организаторы сбыта оружия в Екатеринбурге осуждены и отправятся в колонию

Сегодня, 19:23ПроисшествияФото: pixabay.com
В екатеринбургском Чкаловском суде осудили бывшего участника «банды ОМОНа». На скамье подсудимых вместе с ним оказались трое подельников.

Марат Мадвалиев, ополченец с Донбасса, организовывал канал сбыта оружия в Екатеринбурге. В группировке с ним работало еще трое подельников. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили о деталях приговора.

Суд огласил решение и осудил преступников на срок от 3 лет 2 месяцев до 6 лет. В меру наказания также входил штраф в размере от 100 тысяч рублей до 320 тысяч рублей. Двое соучастников понесут наказание в колонии общего режима, двое других — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывший участник "банты ОМОНа" извинился перед ФСБ и МВД и попросил для себя колонию строгого режима. Раскаялись также и другие члены банды.

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