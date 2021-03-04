Подозреваемый в убийстве семьи подросток из Перми рассказал о мотивах преступления

Мотивом преступления подросток назвал семейные конфликты. Он рассказал, что совершил нападение на мать 1 марта, около пяти часов:
После, в районе шести, я совершил второе убийство, также по причине психологической травмы.
Далее молодой человек в районе с 18.00 до 19.00 напал на свою сестру и убил ее.
На данный момент 16-летнему подростку было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью).
Напомним, инцидент произошел 2 марта, в поселке Октябрьском под Пермью. Там были обнаружены три убитых человека: мужчина, женщина и девочка. Подозреваемого в преступлении подростка задержали 3 марта в Екатеринбурге.