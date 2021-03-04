Девочка пострадала в ДТП между Toyota Corolla и Audi в центре Екатеринбурга

Происшествие случилось 3 марта около 20.00 на пересечении проспекта Ленина с улицей Московская. 40-летний водитель «Тойоты» выехал на перекресток и начал совершать поворот налево. В этот момент не горела дополнительная секция светофора. Он заметил Audi и попытался уйти от столкновения, но этого сделать не удалось, пишет E1.
В результате аварии закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение получила 15-летняя пассажирка «Тойоты». Ее отпустили домой под присмотром родителей.
Напомним, 2 марта автомобиль «скорой» с пациентом врезался в легковой автомобиль на пересечении Баумана — Бабушкина в Екатеринбурге. По словам очевидцев, «скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками. В происшествии никто не пострадал. Пациент был госпитализирован на другом автомобиле СМП.