Раскрыта личность подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге

Раскрыта личность подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге

Сегодня, 22:06ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Стала известна личность мужчины, которого подозревают в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Фигурантом дела оказался мужчина 1959 года рождения, который работает в охранном предприятии. Задержанный сознался в содеянном и объяснил, что пошел на преступления из-за личной неприязни к убитому. Также мужчина показал, куда спрятал предполагаемое орудие убийства — пистолет.

Отмечается, что следствие СКР планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след всё-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным,рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Он отметил, что на данный момент проверяется информации о причастности мужчины к другим преступлениям.

Напомним, инцидент произошел 24 декабря 2020 года, около станции метро «Уралмаш» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Баумана. Пострадавший в результате выстрела мужчина скончался. На место происшествия прибыли полиция и следователи.

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