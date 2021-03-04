Раскрыта личность подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге

Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след всё-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным,рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.