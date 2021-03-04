Раскрыта личность подозреваемого в убийстве водителя микроавтобуса в Екатеринбурге

Фигурантом дела оказался мужчина 1959 года рождения, который работает в охранном предприятии. Задержанный сознался в содеянном и объяснил, что пошел на преступления из-за личной неприязни к убитому. Также мужчина показал, куда спрятал предполагаемое орудие убийства — пистолет.
Отмечается, что следствие СКР планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фигурант был задержан у себя в квартире, в городе Далматово Курганской области. Когда сыщики за ним пришли, он крайне удивился, что на его след всё-таки вышли, поскольку надеялся, что сможет остаться безнаказанным,рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.
Он отметил, что на данный момент проверяется информации о причастности мужчины к другим преступлениям.
Напомним, инцидент произошел 24 декабря 2020 года, около станции метро «Уралмаш» на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Баумана. Пострадавший в результате выстрела мужчина скончался. На место происшествия прибыли полиция и следователи.