Щенок найден в заброшенном гараже на трехметровой глубине в Екатеринбурге

Щенок найден в заброшенном гараже на трехметровой глубине в Екатеринбурге

Сегодня, 09:55ПроисшествияФото: pixabay.com
В заброшенном гаражном боксе Екатеринбурга щенок был найден на трехметровой глубине.

Случай произошел 2 марта в гаражных боксах на Химмаше по улице Вакина. Собака несколько дней провела на дне трехметрового бетонного погреба. В куче мусора и стекол ее нашли волонтёры, сообщает «КП-Екатеринбург».

Щенка услышали проходившие мимо прохожие. Они обратились к зооспасателям Екатеринбурга и сообщили о провалившемся животном. Но выехав на место ничего не было обнаружено.

На следующий день поступил звонок с аналогичным сообщением по этому же адресу.

Днем нам поступил звонок от местной жительницы, которая проходила мимо гаражного массива и услышала скуление из погреба в бетонном полу одного из гаражей. Сразу возникла мысль, что речь может идти всё о том же случае,уточняет руководитель отряда «Зооспас» Евгений Зенков.

Спасатели еще раз проверили вызов и тогда уже был обнаружен щенок. Отыскать его удалось не сразу из-за мусора. Волонтеры предполагают, что, скорее всего, собаку выбросили.

Напомним, 14 февраля в Березовском собаку вызволили из ямы местные жители. По словам мужчины, спасшего животное, они обращались в службу зоозащиты, однако специалисты отказались приехать. Тогда они попросили о помощи рабочих со стройки, которая находилась рядом. Мужчины взяли лестницу и достали животное, после чего собака убежала.

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