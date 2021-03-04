Щенок найден в заброшенном гараже на трехметровой глубине в Екатеринбурге

Случай произошел 2 марта в гаражных боксах на Химмаше по улице Вакина. Собака несколько дней провела на дне трехметрового бетонного погреба. В куче мусора и стекол ее нашли волонтёры, сообщает «КП-Екатеринбург».
Щенка услышали проходившие мимо прохожие. Они обратились к зооспасателям Екатеринбурга и сообщили о провалившемся животном. Но выехав на место ничего не было обнаружено.
На следующий день поступил звонок с аналогичным сообщением по этому же адресу.
Днем нам поступил звонок от местной жительницы, которая проходила мимо гаражного массива и услышала скуление из погреба в бетонном полу одного из гаражей. Сразу возникла мысль, что речь может идти всё о том же случае,уточняет руководитель отряда «Зооспас» Евгений Зенков.
Спасатели еще раз проверили вызов и тогда уже был обнаружен щенок. Отыскать его удалось не сразу из-за мусора. Волонтеры предполагают, что, скорее всего, собаку выбросили.
Напомним, 14 февраля в Березовском собаку вызволили из ямы местные жители. По словам мужчины, спасшего животное, они обращались в службу зоозащиты, однако специалисты отказались приехать. Тогда они попросили о помощи рабочих со стройки, которая находилась рядом. Мужчины взяли лестницу и достали животное, после чего собака убежала.