Щенок найден в заброшенном гараже на трехметровой глубине в Екатеринбурге

Днем нам поступил звонок от местной жительницы, которая проходила мимо гаражного массива и услышала скуление из погреба в бетонном полу одного из гаражей. Сразу возникла мысль, что речь может идти всё о том же случае,уточняет руководитель отряда «Зооспас» Евгений Зенков.