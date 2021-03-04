«Скоро в окно постучатся»: на Евстюнихе волки убивают собак и держат в страхе жителей

Нападения на собак начались примерно два месяца назад, в прошлом году такого не было, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница. По ее словам, людям самостоятельно приходится спасаться от диких животных с помощью петард или других шумовых устройств. Также жителям приходится вечером уводить собак в недоступное место, а утром вновь выводить, чтобы защитить их от нападения.