«Скоро в окно постучатся»: на Евстюнихе волки убивают собак и держат в страхе жителей

Нападения на собак начались примерно два месяца назад, в прошлом году такого не было, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница. По ее словам, людям самостоятельно приходится спасаться от диких животных с помощью петард или других шумовых устройств. Также жителям приходится вечером уводить собак в недоступное место, а утром вновь выводить, чтобы защитить их от нападения.
Говорят, якобы, ходят два волка, но сама я их не видела. Тем не менее, они съели не менее семи или восьми собак, на людей пока не нападали, рассказала женщина.
Она пояснила, что с этой проблемой жители несколько раз обращались к охотоведам Нижнего Тагила, которые заверили, что работы ведутся. Именно поэтому в администрацию города она обращаться не стала. Однако, спустя два месяца, результата так и нет.
Охотники сказали, что ставили капканы. Сколько именно раз ставили — неизвестно. Насколько я знаю, отстрела волков не производилось, отметила собеседница редакции.
Женщина пояснила, что найденные 4 марта останки принадлежали бездомной собаке, которая жила на улице. Однако жильцы любили ее и подкармливали.
Пес был крупный, добродушный. Пропал несколько дней назад, а сегодня останки обнаружили, рассказала женщина.
Она отметила, что местных жителей очень беспокоит такое соседство, так как место обнаружения останков находится в непосредственной близости от домов. На расстоянии пяти метров от этого места идет тропа, по которой ходят люди.
Тушу даже никуда не утащили. Скоро волки, наверное, в окно будут стучать, подытожила собеседница.
Напомним, осенью 2020 года в Нижнем Тагиле медведь разрывал могилы на кладбище на Пихтовых горах. Один раз животному даже удалось добраться до тела погребенного. В ноябре медведь был застрелен.