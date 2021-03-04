«Скоро в окно постучатся»: на Евстюнихе волки убивают собак и держат в страхе жителей

«Скоро в окно постучатся»: на Евстюнихе волки убивают собак и держат в страхе жителей

Сегодня, 21:29ПроисшествияФото: TagilCity.ru

Волки убивают собак и держат в страхе жителей Евстюнихи под Нижним Тагилом

На нападения на домашних животных волками прямо рядом с жилыми домами пожаловались жители поселка Евстюниха под Нижним Тагилом.

Нападения на собак начались примерно два месяца назад, в прошлом году такого не было, рассказала редакции TagilCity.ru местная жительница. По ее словам, людям самостоятельно приходится спасаться от диких животных с помощью петард или других шумовых устройств. Также жителям приходится вечером уводить собак в недоступное место, а утром вновь выводить, чтобы защитить их от нападения.

Говорят, якобы, ходят два волка, но сама я их не видела. Тем не менее, они съели не менее семи или восьми собак, на людей пока не нападали, рассказала женщина.

Она пояснила, что с этой проблемой жители несколько раз обращались к охотоведам Нижнего Тагила, которые заверили, что работы ведутся. Именно поэтому в администрацию города она обращаться не стала. Однако, спустя два месяца, результата так и нет.

Фото:TagilCity.ru

Охотники сказали, что ставили капканы. Сколько именно раз ставили — неизвестно. Насколько я знаю, отстрела волков не производилось, отметила собеседница редакции.

Женщина пояснила, что найденные 4 марта останки принадлежали бездомной собаке, которая жила на улице. Однако жильцы любили ее и подкармливали.

Пес был крупный, добродушный. Пропал несколько дней назад, а сегодня останки обнаружили, рассказала женщина.

Она отметила, что местных жителей очень беспокоит такое соседство, так как место обнаружения останков находится в непосредственной близости от домов. На расстоянии пяти метров от этого места идет тропа, по которой ходят люди.

Тушу даже никуда не утащили. Скоро волки, наверное, в окно будут стучать, подытожила собеседница.

Напомним, осенью 2020 года в Нижнем Тагиле медведь разрывал могилы на кладбище на Пихтовых горах. Один раз животному даже удалось добраться до тела погребенного. В ноябре медведь был застрелен.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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