Старушка боится остаться без квартиры в Екатеринбурге из-за кредита на похороны сына

Старушка боится остаться без квартиры в Екатеринбурге из-за кредита на похороны сына

Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пожилая жительница Екатеринбурга может остаться без квартиры. Суд требует выплатить кредит на похороны сына, иначе ее квартиру продадут с торгов.

Пенсионерке была необходима сумма в размере 100 тысяч рублей для организации похорон сына. Она обратилась в микрофинансовую организацию, где ей выдали кредит.

Сказали, что займ будет в Сбербанке. Мне надо было 100 тысяч, но сказали меньше 500 нельзя брать. Говорили будет 14%, а в договоре оказалось 54%, рассказала E1 жительница столицы Урала.

Бабушка говорит, что из полумиллиона рублей ей выдали только сто. В итоге она проиграла суд и в случае неуплаты долга её трехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга продадут с торгов. Начальная сумма будет 2,5 миллиона рублей.

Напомним, 18 февраля жители Екатеринбурга пожаловались на мошенничество в массажном салоне. Пожилым гражданам поступали звонки с предложение пройти бесплатный сеанс. При посещении им давали подписать пустые бланки, в которые позже вписывали крупные суммы. Одна из пенсионерок вернулась домой с кредитным договором на 70 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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