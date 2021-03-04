Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил столкновение с автомобилем «Опель Корса» в результате происшествия пострадал ребенок — пассажир, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города Нижний Тагил.
Происшествие случилось 4 марта в 11.00 возле дома на улице Подгорная, 38.
В ГИБДД уточнили, что прибывшие на место сотрудники установили — «Дэу Нексия» под управлением 67-летнего мужчины при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Опель Корса» под управлением 29-летнего мужчины.
В результате происшествия пострадал трехлетний пассажир «Опель Корса». Он госпитализирован в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.
«Дэу Нексия» управлял мужчина с водительским стажем 29 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.
Напомним, 3 марта девочка-подросток получила травму в результате ДТП с участием Toyota Corolla и Audi в центре Екатеринбурга.