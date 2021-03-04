Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на Лебяжке в Нижнем Тагиле

В ГИБДД уточнили, что прибывшие на место сотрудники установили — «Дэу Нексия» под управлением 67-летнего мужчины при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Опель Корса» под управлением 29-летнего мужчины.