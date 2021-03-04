Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Трехлетний мальчик пострадал в ДТП на Лебяжке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:12ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Трехлетний мальчик пострадал в результате ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил столкновение с автомобилем «Опель Корса» в результате происшествия пострадал ребенок — пассажир, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД города Нижний Тагил.

Происшествие случилось 4 марта в 11.00 возле дома на улице Подгорная, 38.

Место происшествия
Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

В ГИБДД уточнили, что прибывшие на место сотрудники установили — «Дэу Нексия» под управлением 67-летнего мужчины при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Опель Корса» под управлением 29-летнего мужчины.

В результате происшествия пострадал трехлетний пассажир «Опель Корса». Он госпитализирован в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

«Дэу Нексия» управлял мужчина с водительским стажем 29 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.

Напомним, 3 марта девочка-подросток получила травму в результате ДТП с участием Toyota Corolla и Audi в центре Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедтпЛебяжкаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы