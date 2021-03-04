Упала в соляной раствор: на уральском ядерном объекте погибла сотрудница

Упала в соляной раствор: на уральском ядерном объекте погибла сотрудница

Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Работница комбината «Электрохимприбор», расположенного в закрытом городе Лесной, упала в емкость с горячим соляным раствором.

Инцидент произошел 10 февраля. Женщина работала аппаратчиком химводоочистки в цехе 006. После случившегося ее доставили в больницу с многочисленными ожогами, однако там пострадавшая скончалась, пишет портал «В Лесном». В результате несчастный случай из категории тяжелый был переквалифицирован в смертельный.

Соболезнования родным и близким женщины выразил гендиректор предприятия Сергей Жамилов. Он сказал, что началось масштабное расследование. По его итогам будут приняты кадровые и организационные решения.

Напомним, 25 февраля, в Полевском, 38-летний рабочий погиб в результате взрыва баллона с газом на производственном предприятии.

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