Упала в соляной раствор: на уральском ядерном объекте погибла сотрудница

Инцидент произошел 10 февраля. Женщина работала аппаратчиком химводоочистки в цехе 006. После случившегося ее доставили в больницу с многочисленными ожогами, однако там пострадавшая скончалась, пишет портал «В Лесном». В результате несчастный случай из категории тяжелый был переквалифицирован в смертельный.