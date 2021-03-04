Упала в соляной раствор: на уральском ядерном объекте погибла сотрудница

Инцидент произошел 10 февраля. Женщина работала аппаратчиком химводоочистки в цехе 006. После случившегося ее доставили в больницу с многочисленными ожогами, однако там пострадавшая скончалась, пишет портал «В Лесном». В результате несчастный случай из категории тяжелый был переквалифицирован в смертельный.
Соболезнования родным и близким женщины выразил гендиректор предприятия Сергей Жамилов. Он сказал, что началось масштабное расследование. По его итогам будут приняты кадровые и организационные решения.
Напомним, 25 февраля, в Полевском, 38-летний рабочий погиб в результате взрыва баллона с газом на производственном предприятии.