Водитель фуры умер за рулем на трассе ЕКАД

Водитель фуры умер за рулем на трассе ЕКАД

Сегодня, 19:42ПроисшествияФото: pixabay.com
После случившегося приступа эпилепсии, за рулем фуры на екатеринбургской кольцевой автодороге умер водитель.

Происшествие случилось на 36-м километре кольцевой дороги ЕКАД. Из-за этого образовалась большая пробка расстоянием в несколько километров.

По данным E1, на месте пробки дежурят сотрудники ДПС, регулирующие движение парализованного участка дороги. Смерть водителя заметили и сообщили дальнобойщики, переговаривающиеся с помощью рации.

Водителю фуры стало плохо, в результате чего он остановился и затем скончался. На месте происшествия работают сотрудники полиции,сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, 3 марта произошло ДТП между Московским и Серовским трактами Екатеринбургской кольцевой автодороги. В результате аварии скончалась девушка.

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