Водитель фуры умер за рулем на трассе ЕКАД

Происшествие случилось на 36-м километре кольцевой дороги ЕКАД. Из-за этого образовалась большая пробка расстоянием в несколько километров.
По данным E1, на месте пробки дежурят сотрудники ДПС, регулирующие движение парализованного участка дороги. Смерть водителя заметили и сообщили дальнобойщики, переговаривающиеся с помощью рации.
Водителю фуры стало плохо, в результате чего он остановился и затем скончался. На месте происшествия работают сотрудники полиции,сообщили в городской Госавтоинспекции.
Напомним, 3 марта произошло ДТП между Московским и Серовским трактами Екатеринбургской кольцевой автодороги. В результате аварии скончалась девушка.