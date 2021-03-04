«За то, что русский»: помощника екатеринбургского депутата избили в кафе

В заведение мужчина зашел для того, чтобы попить кофе, однако его не обслужили, из-за чего возник конфликт. Помощник депутата рассказал изданию Е1, что во время драки ему сломали ребра. На данный момент мужчина находится дома, медики диагностировали у него ушиб ребра и сотрясение мозга, однако от госпитализации екатеринбуржец отказался. Он подчеркнул, что вместе со своим юристом обратится в главное управление МВД.