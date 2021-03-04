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«За то, что русский»: помощника екатеринбургского депутата избили в кафе

Помощник депутата гордумы Романа Ступникова Денис Порядин был избит в Екатеринбурге. По словам мужчины, конфликт произошел в кафе «Шарм» на улице Ангарская, 64.

Был избит армянами за то, что русский. Били ногами по голове. Несанкционированная торговля контрафактным алкоголем, неуплата налогов, этнические ОПГ Екатеринбурга,написал Денис Порядин на своей личной странице «ВКонтакте».

В заведение мужчина зашел для того, чтобы попить кофе, однако его не обслужили, из-за чего возник конфликт. Помощник депутата рассказал изданию Е1, что во время драки ему сломали ребра. На данный момент мужчина находится дома, медики диагностировали у него ушиб ребра и сотрясение мозга, однако от госпитализации екатеринбуржец отказался. Он подчеркнул, что вместе со своим юристом обратится в главное управление МВД.

Однако в кафе рассказали, что конфликт действительно был, но из-за того, что Денис Порядин находился в неадекватном состоянии.

Он не первый раз появляется здесь, пишет участковым, хочет развести межнациональную рознь, оскорбляет тюркоязычные народы, я сам армянин,рассказали в кафе.

Напомним, 24 февраля стало известно, что суд Екатеринбурга уменьшил назначенные ранее суммы выплат Максиму Шибанову, которого обвиняли в побоях журналиста Максима Румянцева в сквере у Театра Драмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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