«За то, что русский»: помощника екатеринбургского депутата избили в кафе

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Был избит армянами за то, что русский. Били ногами по голове. Несанкционированная торговля контрафактным алкоголем, неуплата налогов, этнические ОПГ Екатеринбурга,написал Денис Порядин на своей личной странице «ВКонтакте».
В заведение мужчина зашел для того, чтобы попить кофе, однако его не обслужили, из-за чего возник конфликт. Помощник депутата рассказал изданию Е1, что во время драки ему сломали ребра. На данный момент мужчина находится дома, медики диагностировали у него ушиб ребра и сотрясение мозга, однако от госпитализации екатеринбуржец отказался. Он подчеркнул, что вместе со своим юристом обратится в главное управление МВД.
Однако в кафе рассказали, что конфликт действительно был, но из-за того, что Денис Порядин находился в неадекватном состоянии.
Он не первый раз появляется здесь, пишет участковым, хочет развести межнациональную рознь, оскорбляет тюркоязычные народы, я сам армянин,рассказали в кафе.
Напомним, 24 февраля стало известно, что суд Екатеринбурга уменьшил назначенные ранее суммы выплат Максиму Шибанову, которого обвиняли в побоях журналиста Максима Румянцева в сквере у Театра Драмы.