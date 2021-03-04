Зарезавшей ножом распускающего руки соседа полевчанке грозит до 15 лет тюрьмы

Зарезавшей ножом распускающего руки соседа полевчанке грозит до 15 лет тюрьмы

Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
До 15 лет лишения свободы грозит женщине из Полевского, которая зарезала ножом соседа, который к ней приставал.

Сейчас выясняются обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели и проводятся необходимые экспертизы, сообщили в СК по Свердловской области.

Убийство произошло 8 февраля 2021 года. Женщина вернулась в съемную квартиру, в которой жила вместе со своим знакомым. Она застала его во время застолья с друзьями. По словам подозреваемой, он стал распускать руки. Тогда она не выдержала, схватилась за нож и несколько раз ударила соседа. Одно из ранений, нанесенных в область сердца, оказалось смертельным.

Убитый гражданин, справедливости ради, отмечу, «голубем мира» никогда не был, имел судимости за кражи и наркотики, в определенных кругах он был более известен по прозвищу «бельгиец», рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Мужчина выбежал на улицу и на попутке добрался до больницы, однако врачи не успели его спасти — он скончался в приемном отделении. Женщина в шоковом состоянии убежала к подруге, там ее и нашли полицейские. Подозреваемая созналась в убийстве и ждет суда в СИЗО.

Напомним, в конце февраля в ЯНАО многодетный медик зарезал жену в подъезде своего дома на глазах у соседей. Отмечается, что он мог употреблять наркотики.

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