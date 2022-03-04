Десятилетняя школьница в Арамиле попала под колеса автомобиля

Десятилетняя школьница в Арамиле попала под колеса автомобиля
Десятилетняя школьница в Арамиле попала под колеса автомобиля
Вчера, 09:11ПроисшествияФото: 1MI

На улице Ленина в Арамиле автомобиль сбил школьницу

Сотрудники ГИБДД в Арамиле проводят проверку после ДТП с участием школьницы, которую 3 марта сбил автомобиль.

Около полудня в районе дома №25 на улице Ленина в Арамиле под колеса Daewoo попал ребенок. Девочка. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, но госпитализация не потребовалась. После медосмотра школьницу отпустили домой.

Как выяснили полицейские, за рулем автомобиля была 34-летняя женщина. Девочка выбежала перед капотом в неустановленном для этого месте. Они с подружкой перепутали маршрут и не дошли до пешеходного перехода. Женщина с силой нажала на педаль тормоза, но наезда избежать не удалось, сообщили в областном управлении ГИБДД.

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