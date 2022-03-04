Десятилетняя школьница в Арамиле попала под колеса автомобиля

Около полудня в районе дома №25 на улице Ленина в Арамиле под колеса Daewoo попал ребенок. Девочка. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, но госпитализация не потребовалась. После медосмотра школьницу отпустили домой.
Как выяснили полицейские, за рулем автомобиля была 34-летняя женщина. Девочка выбежала перед капотом в неустановленном для этого месте. Они с подружкой перепутали маршрут и не дошли до пешеходного перехода. Женщина с силой нажала на педаль тормоза, но наезда избежать не удалось, сообщили в областном управлении ГИБДД.