Муж убитой блогерши Журавлёвой из Екатеринбурга обжаловал приговор

Преступление было совершено 5 апреля прошлого года. У себя в квартире молодой мужчина поссорился с 28-летней супругой. Девушка его толкнула, он оступился и упал головой на собачью миску. Вскочив на ноги, он задушил жену.
Дальше горожанин уложил покойницу возле окна. В таком виде она пролежала пять суток. И только потом, когда появился резкий запах, вдовец увез труп в лес.
Полицейские разыскали и останки девушки, и подозреваемого в убийстве. Суду он рассказал, что ссоры были частым явлением. Жена при жизни активно вела свой блог. И часто унижала супруга.
Наказание в виде 8 лет лишения свободы молодому человеку показалось суровым. Через 5 месяцев после вынесения приговора он воспользовался правом на подачу кассационной жалобы. Но обратился не в Свердловский областной суд, а в Седьмой кассационный суд в Челябинске, сообщает «КП»-Екатеринбург.