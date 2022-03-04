Муж убитой блогерши Журавлёвой из Екатеринбурга обжаловал приговор

Муж убитой блогерши Журавлёвой из Екатеринбурга обжаловал приговор
Муж убитой блогерши Журавлёвой из Екатеринбурга обжаловал приговор
Вчера, 16:11ПроисшествияФото: 1MI

Убийца модели из Екатеринбурга добивается освобождения в Челябинске

Жителя Екатеринбурга Дмитрия Журавлева осудили за убийство жены Кристины, модели и блогера. Минуя апелляционную инстанцию у себя в регионе, он обратился в Седьмой кассационный суд Челябинска.

Преступление было совершено 5 апреля прошлого года. У себя в квартире молодой мужчина поссорился с 28-летней супругой. Девушка его толкнула, он оступился и упал головой на собачью миску. Вскочив на ноги, он задушил жену.

Дальше горожанин уложил покойницу возле окна. В таком виде она пролежала пять суток. И только потом, когда появился резкий запах, вдовец увез труп в лес.

Полицейские разыскали и останки девушки, и подозреваемого в убийстве. Суду он рассказал, что ссоры были частым явлением. Жена при жизни активно вела свой блог. И часто унижала супруга.

Наказание в виде 8 лет лишения свободы молодому человеку показалось суровым. Через 5 месяцев после вынесения приговора он воспользовался правом на подачу кассационной жалобы. Но обратился не в Свердловский областной суд, а в Седьмой кассационный суд в Челябинске, сообщает «КП»-Екатеринбург.

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Екатеринбург
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