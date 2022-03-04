Пассажирский автобус насмерть сбил мужчину в пригороде Нижнего Тагила

Маршрутный ПАЗ возвращался в город из села Николо-Павловское, когда уже было темно. На 9 километре шоссе водитель не увидел пешехода и допустил наезд. От удара и падения мужчина получил тяжкие травмы. Его отвезли в больницу, но позже он скончался.
Полицейские выяснили: водитель по категории «D» имеет стаж управления 20 лет. За нарушение правил дорожного движения он не привлекался и в момент ДТП был трезвым. А вот пешеход, который попался ему на пути, шел по проезжей части. На одежде пострадавшего не было ни значков со специальным светоотражающим покрытием, ни лент с аналогичным эффектом.