Пассажирский автобус насмерть сбил мужчину в пригороде Нижнего Тагила

Полицейские выяснили: водитель по категории «D» имеет стаж управления 20 лет. За нарушение правил дорожного движения он не привлекался и в момент ДТП был трезвым. А вот пешеход, который попался ему на пути, шел по проезжей части. На одежде пострадавшего не было ни значков со специальным светоотражающим покрытием, ни лент с аналогичным эффектом.