Девятилетний мальчик терроризирует жителей Вагонки

Второклассник 87-й школы совместно со своим 11-летним приятелем во дворе дома на Ленинградском проспекте отобрали у восьмилетнего мальчика мобильный. Ранее эти же дети украли снегокат и коляску.

Буквально на днях девятилетний грабитель из неблагополучной семьи снова «отличился». На этот раз он в компании с 15-летним парнем подкараулил во дворе дома на улице Алтайской третьеклассника 87-й школы и отобрал у него 15 рублей.