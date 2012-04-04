Девятилетний мальчик терроризирует жителей Вагонки
4 апреля 2012, 15:34ПроисшествияЕвгения
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Ребенок вместе со старшими товарищами отобрал снегокат, коляску и 15 рублей.
Второклассник 87-й школы совместно со своим 11-летним приятелем во дворе дома на Ленинградском проспекте отобрали у восьмилетнего мальчика мобильный. Ранее эти же дети украли снегокат и коляску.
Буквально на днях девятилетний грабитель из неблагополучной семьи снова «отличился». На этот раз он в компании с 15-летним парнем подкараулил во дворе дома на улице Алтайской третьеклассника 87-й школы и отобрал у него 15 рублей.
Как наказать старшего грабителя — будет решать следственный комитет. В отношении малолетнего преступника принять серьёзные меры не позволяет закон.
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