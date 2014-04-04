«Бывший Андрей» обманул тагильчан на 350 тысяч рублей: ради денег он даже сменил имя и внешность

Проверка полиции установила, что большинство подставных кредитов было оформлено в ТЦ «Мегамарт» в торговой точке ООО «Российская телефонная компания». На тот момент в компании менеджером работал ныне уволенный Андрей Рыбаков, 1988 года рождения.

Так как все договоры были фиктивными, банк не стал предъявлять к гражданам претензии по возврату кредита, а обратился с заявлением в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности бывшего работника.

В ходе проверки сотрудники полиции установили 18 фактов, по которым возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Во всех случаях персональные данные граждан были получены при их раннем обращении, как правило, при покупке sim-карт. Долгое время подозреваемого не удавалось задержать: по месту прописки не проживал, постоянно менял съемные квартиры, после чего вообще скрылся из города.

При этом сотрудники полиции установили, что в середине 2012 года подозреваемый обратился в органы ЗАГС с заявлением о смене своих паспортных данных, выбрав довольно оригинальные фамилию, имя и отчество: Рэйч Айдан Альбертович. При этом, меняя фамилию, молодой человек изменил и внешность: высветлил волосы и сделал коррекцию лица. Все это было сделано абсолютно осознанно, понимая, что рано или поздно начнется уголовное преследование.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности получили информацию о том, что похожий молодой человек проживает в Волгограде по известному адресу.

В январе этого года оперативники ММУ МВД «Нижнетагильское» выехали в Волгоград. Несколько часов оперативные сотрудники не могли попасть в квартиру, хотя было точно известно, что разыскиваемый мужчина находится в доме. Присылали соседей, находили другие поводы попасть в квартиру - мужчина не реагировал ни на какие ухищрения полицейских. Последней надеждой оставался убедительный аргумент - проверка документов в связи с террористическими актами в Волгограде. И это сработало: находившийся в доме мужчина открыл дверь и на просьбу сотрудников полиции предъявить паспорт, охотно протянул документ, на деле оказавшийся искусной подделкой. Рядом с фотографией подозреваемого значились данные совершенно другого человека. И тут один из оперативников заметил: «Ты же Рэйч, где твой паспорт?». Этот вопрос заставил предъявителя документа заметно занервничать.

Потом в процессе общения «бывший Андрей» признался оперативникам, что они едва успели его застать, так как уже на следующий день он собирался уехать, и его никогда бы не нашли. При осмотре съемной квартиры, где проживал подозреваемый, сотрудники полиции обнаружили большое количество sim-карт, кредитных карт, подготовленных для хищения денег. Также были обнаружены еще два паспорта: один его настоящий с новыми данными, второй – поддельный.

Задержанного доставили в Нижний Тагил, где он рассказал следователям, не скрывая, обо всех преступных эпизодах, по которым на тот момент были возбуждены уголовные дела. Общий ущерб по ним составил порядка 350 тысяч, которые были похищены в течение полугода.

Преступления были продуманы до мелочей. Мошенник направлял в головной офис для проверки данных и одобрения кредита анкету-заявку с поддельной подписью. По всем анкетам проведены почерковедческие экспертизы, давшие однозначное заключение, что выполнены они не теми гражданами, на которых оформлены анкеты. В заявках указывались фактические данные лица, ксерокопия паспорта была тому подтверждением, а вот данные о месте работы вписывались вымышленные. При этом указывались номера реальных сотовых телефонов: злоумышленник просто активировал sim-карты, которые сам же и продавал.

Выяснилось также, что в некоторых случаях участвовала приятельница молодого человека, с которой он был знаком около двух лет. Она работала таким же менеджером от другого сотового оператора в Дзержинском районе. Напарники уверенно отвечали на звонки из офиса и от имени кредитуемых граждан подтверждали указанные данные. Получив кредитные карты, мошенники вместе обналичивали их в банкоматах города.

В декабре прошлого года знакомую Рэйча осудили по пяти эпизодам аналогичных преступлений, при этом она настойчиво отрицала свою причастность к мошенничествам, совершенным приятелем.

О ходе расследования многоэпизодного дела рассказывает начальник следственного отдела № 1 полковник юстиции Диляра Замалетдинова. Полковник Замалетдинова характеризует 25-летнего мужчину, обвиняемого в серии мошенничеств, как исключительно начитанного в техническом плане, прекрасно владеющего программными системами. К сожалению, все его грандиозные замыслы имеют преступную направленность. В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый поддерживал связь с организатором преступной группы, совершившей около 60 мошенничеств. В свое время сотрудники полиции через СМИ устанавливали потерпевших, которых мошенники уговаривали оформить кредит на свое имя за определенное вознаграждение. Члены группы уже осуждены и получили наказание. Как оказалось, два близких по духу человека делились способами и схемами отъема денег у граждан.

Сразу после задержания подозреваемый был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело по ч.3 ст.159 «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы, с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

На сегодняшний день выявлено еще порядка 10 эпизодов преступной деятельности Рэйча в то время, когда он работал в пунктах компании по пр. Ленина и ул. Садовой, расследование продолжается. Сотрудники полиции просят граждан, обремененных кредитными обязательствами по вине этого человека, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 16 по тел. 97-60-32 или позвонить в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» по тел. 97-60-93.