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Статистика на дорогах Нижнего Тагила: 180 случаев нарушения скоростного режима за вчерашний день
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Статистика на дорогах Нижнего Тагила: 180 случаев нарушения скоростного режима за вчерашний день

4 апреля 2014, 13:15Происшествия
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