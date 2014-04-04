Статистика на дорогах Нижнего Тагила: 180 случаев нарушения скоростного режима за вчерашний день

За прошедшие сутки, 3 апреля, на дорогах Тагила никто не пострадал, однако это вовсе не значит, что ДТП не было. В сводку попадают только те случаи, в которых люди получили серьезные травмы. И это в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько важно быть внимательным за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Как рассказал однажды Сергей Бернград, начальник Отделения пропаганды ГИБДД, ежедневно в Тагиле происходит порядка 30-40 аварий, свидетелями которых становятся сами тагильчане.

Сегодняшним утром в редакцию TagilCity.ru обратилась Алена, рассказавшая о том, что на улице Садоводов ранним утром произошла серьезная авария – капот ВАЗ-2109 был сильно помят, выбито лобовое стекло. На лицо – самые жуткие последствия ДТП. Однако в отделении пропаганды сообщили, что ничего серьезного (со здоровьем человека) не случилось.

Не так давно в редакцию TagilCity.ru обратилась пользователь Анастасия, рассказавшая об увиденном:

У «Мегамарта» произошло ДПТ: у авто разворочен перед, рядом стояла женщина, которая очень громко плакала. Я увидела мужчину, которого вели сотрудники полиции - сам он передвигался тяжело. Непонятно, что с ним случилось: то ли он пьян, то ли со здоровьем что-то. Встал трамвай. Во что «воткнулась» машина - не понятно, других поврежденных авто на дороге не было. Примерно минут через десять, на месте оказались: еще одна машина ГАИ, машина реанимации и пожарная машина.

Фотографии предоставлены Анастасией

Невозможно представить, насколько тяжело быть свидетелем ДТП, а тем более участником, родственником пострадавшего. Городской портал TagilCity.ru в очередной раз призывает тагильчан быть аккуратнее на дорогах. Гололед, сложные погодные условия только увеличивают вероятность возникновения ДТП, поэтому все участники движения – и водители, и пешеходы – должны быть максимально внимательны и предусмотрительны!