Тагильский Раскольников: уголовник из Нижнего Тагила обокрал старушку в Верхней Салде

Пожилая женщина заходила в свою квартиру, когда следом за ней бесцеремонно забежал неизвестный мужчина. Незваный гость попросил у пенсионерки стакан воды. Женщина радушно исполнила его просьбу. Утолив жажду, обнаглевший посетитель пожелал чего-нибудь поесть. Хозяйка поняла, что так просто от гостя она не избавится, и предложила ему пройти на кухню. Там старушка намекнула, что скоро придет её сын, поэтому следует закончить трапезу поскорее.

Мужчина покорно согласился, но перед уходом попросил кусок туалетной бумаги. Когда пенсионерка зашла в туалет, злоумышленник толкнул её и попытался закрыть дверь. От удара хозяйка квартиры поранилась. Воспользовавшись ситуацией, молодой человек своровал из сумки пенсионерки 5 000 рублей и сбежал.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила о преступлении. Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев.

Опасным гостем оказался 27-летний житель Нижнего Тагила. Несколько недель назад он освободился из колонии. Уголовник не долго наслаждался свободой – за грабеж он может вернуться обратно в колонию еще на 4 года.

Все украденные деньги возвращены пенсионерке.