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«У нас все законно»: в Екатеринбурге бывшего священника подозревают в издевательствах над стариками из приюта (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«У нас все законно»: в Екатеринбурге бывшего священника подозревают в издевательствах над стариками из приюта (ФОТО)

4 апреля 2016, 12:55ПроисшествияТимофей Данилов
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