«У нас все законно»: в Екатеринбурге бывшего священника подозревают в издевательствах над стариками из приюта (ФОТО)

Постояльцы приюта «Дом старчества» жалуются, что у них забрали паспорта и пенсии. Но взамен 48 немощных пенсионеров и инвалидов предоставлены сами себе. По данным следствия, лишь несколько раз в неделю в приют привозят крупу, чтобы пациенты сами себе готовили. Стоит упомянуть, что некоторые пожилые люди не могут даже самостоятельно передвигаться – что уж говорить о готовке пище и гигиенических процедурах. Так, у некоторых стариков наблюдается истощение.

В настоящий момент социальная служба Екатеринбурга организовала эвакуацию пенсионеров из злополучного приюта в больницы.

«Комсомольская правда» связалась по телефону с владельцем учреждения – священником Алексеем Новожиловым. Каменская епархия запретила ему 3 года проводить церковные службы за повторный брак.

Как заявляет Алексей Новожилов, такая ситуация в «Доме старчества» произошла после увольнения администратора. Именно из-за нехватки кадров учреждение находится в столь затруднительном положении.

Священник признался, что пациенты действительно сдают все свои документы. Якобы для того, чтобы пожилые люди не теряли свои паспорта. А пенсии стариков, по словам Новожилова, идут на содержание приюта: аренду помещения, оплату «коммуналки», на зарплату сотрудникам, еду и лекарства. Кроме того, владелец «Дома старчества» отметил, что приют пользуется большой популярностью, желающих – целые очереди. Поэтому учреждению нет смысла держать кого-то силой. Кстати, всего священник открыл три таких приюта. Один из них находился в Каменске-Уральском. Но его закрыли из-за многочисленных нарушений.

Слукавил Алексей Новожилов или рассказал все, как на духу – выяснит следствие. Возбуждено уголовное дело. Самого священника разыскивает полиция - владелец богадельни не выходит на связь.