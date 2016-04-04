Выпал обрез из куртки: в Североуральске полицейские задержали пьяного сантехника с оружием (ФОТО)

На вызов горожан приехали полицейские. Они попросили пьяного нарушителя общественного порядка предъявить документы. Мужчина отказался. В момент, когда он отвернулся от правоохранителей, у него из куртки выпал обрез охотничьего ружья.

Оказалось, у задержанного весьма богатая биография. Жизнь по принципу: «украл, выпил, в тюрьму». Мужчину неоднократно задерживали полицейские за распитие алкоголя в общественном месте. Кроме того, он несколько раз сидел в тюрьме за кражи и мошенничество.

На свободу злоумышленник вышел в январе этого года. Устроился сантехником в одну из управкомпаний города. Большому любителю «принять за воротник» в день задержания не хватало денег на очередную бутылку. Тогда пьяный уголовник пошел гулять по улицам Североуральска, прихватив с собой обрез и патроны. Как признался сам задержанный, чтобы обзавестись деньгами.

Сейчас мужчина, в очередной раз, может сесть в тюрьму. За незаконное хранение оружия ему грозит до 4-х лет лишения свободы.