Автолюбитель на иномарке сбил несовершеннолетнюю девушку в Екатеринбурге (ФОТО)

Как стало известно, 17-летняя девушка-пешеход переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент водитель совершал поворот на ул. Черепанова и не предоставил пешеходу преимущество движения.

Девушка от удара об автомобиль получила травму бедра и была госпитализирована. Как сообщается на официальном сайте МВД области, мужчина, совершивший наезд, имеет водительский стаж более 10 лет.

По факту ДТП проводится дознание, все обстоятельства установят позже.

Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу