Автолюбитель на иномарке сбил несовершеннолетнюю девушку в Екатеринбурге (ФОТО)
4 апреля 2017, 09:15Происшествия
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3 апреля в Екатеринбурге водитель автомашины «Шевроле Лачетти» допустил наезд на несовершеннолетнюю девушку.
Сюжеты: Екатеринбург
Как стало известно, 17-летняя девушка-пешеход переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент водитель совершал поворот на ул. Черепанова и не предоставил пешеходу преимущество движения.
Девушка от удара об автомобиль получила травму бедра и была госпитализирована. Как сообщается на официальном сайте МВД области, мужчина, совершивший наезд, имеет водительский стаж более 10 лет.
По факту ДТП проводится дознание, все обстоятельства установят позже.
Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу
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