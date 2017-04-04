Двухлетний ребёнок отравился этанолом в Екатеринбурге
4 апреля 2017, 08:00Происшествия
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В столице Урала в городскую больницу накануне была доставлена двухлетняя девочка с отравлением этанолом.
Сюжеты: Екатеринбург
Как стало известно, ребёнок вместе с 30-летней матерью находился в гостях. Пузырёк со спиртом стоял на столе в открытом доступе, пишет Life.
В больнице диагностировали острое отравление этанолом. В полиции добавили, что в отношении горе-матери будет проведена проверка, семья будет находиться на профилактическом учёте.
Кроме того, по данному факту составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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