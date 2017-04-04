Двухлетний ребёнок отравился этанолом в Екатеринбурге

Как стало известно, ребёнок вместе с 30-летней матерью находился в гостях. Пузырёк со спиртом стоял на столе в открытом доступе, пишет Life.

В больнице диагностировали острое отравление этанолом. В полиции добавили, что в отношении горе-матери будет проведена проверка, семья будет находиться на профилактическом учёте.

Кроме того, по данному факту составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.