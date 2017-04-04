Экс-милиционер из Нижнего Тагила обвиняется в изнасиловании трех малолетних девочек

Согласно материалам дела, мужчина совершал насильственные действия над детьми в период с июля 2016 по март 2017 года. Он заманивал их в свою «десятку» и увозил на закрытую платную стоянку. Жертвами стали 11-летняя, 9-летняя и 7-летняя девочки. Как выяснилось, они являются соседками подозреваемого по общежитию, а родители пострадавших знают педофила лично.

25 марта 2017 года силовики задержали Олега Щ. у себя дома. Они изъяли ряд вещей для дальнейшей экспертизы. Сейчас педофил на два месяца заключен под стражу, пишет Znak.com.

Отметим, что информация была подтверждена в пресс-службе полиции региона и в СК РФ по Свердловской области. Сейчас по делу об изнасиловании проводят ряд мер для установления обстоятельств и сбора доказательной базы.