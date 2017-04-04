Музыканты из Екатеринбурга ехали во взорвавшемся поезде во время теракта в метро в Санкт-Петербурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Питере уральцы оказались в рамках своего весеннего творческого тура.

Сольный концерт состоялся 31 марта, потом я ещё выступил спецгостем на концерте фестиваля «Emergenza». На следующий день мы на метро поехали до аэропорта, чтобы лететь домой, в Екатеринбург рассказал редакции TagilCity.ru в эксклюзивном интервью солист группы Александр Чвала.

Музыканты из Екатеринбурга находились во втором вагоне с головы состава, когда прогремел взрыв.

Взрыв был где-то в середине состава. Был очень громкий удар. Будто ударили гигантской кувалдой по вагону. О взрыве и теракте тогда не подумалось, тем более, рядом сказали, что у кого-то взорвался телефон. Я поверил, страшно не было. Может проводка замкнула или предохранитель взорвался: чего только не может случиться в метро поясняет Александр.

Ощущения кардинально поменялись с выходом из вагона.

Когда вышли из вагона, в нос ударил сильный запах пороха или гари. Всё было задымлено. Народу много, но без паники. Только донеслись крики девушки, истеричные такие. Но не верилось что теракт заверил музыкант.

Когда екатеринбуржец пошёл к центру станции, чтобы посмотреть в чём дело, то увидел трёх лежащих людей.

Ни с нашей стороны, ни в центре паники не было. Все были шокированы и напоминали зомби. Даже две раненые женщины молча стояли в крови и просто смотрели перед собой. Кричала только одна девушка. Я её не увидел, но по голосу понял, что она поднималась вверх на выход поделился воспоминаниями музыкант.

Музыканты решили не идти туда и сразу напротив решили пересесть на другую ветку.

Уже стоя у перрона я увидел, что на полу лежит мужчина. Вокруг него толпился народ, кто-то снимал с себя одежду добавил Александр.

Уральцев от места событий отделяла лестница или эскалатор.

Она делила зал на три части: Мы стояли на одной половине, в центре толпился народ, а тот самый вагон находился на другой половине объяснил музыкант из группы «ГештальТ».

Группа сегодня ночью успешно прибыла в Екатеринбург и отходит от произошедших событий.