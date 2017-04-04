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Музыканты из Екатеринбурга ехали во взорвавшемся поезде во время теракта в метро в Санкт-Петербурге (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Музыканты из Екатеринбурга ехали во взорвавшемся поезде во время теракта в метро в Санкт-Петербурге (ФОТО, ВИДЕО)

4 апреля 2017, 13:15ПроисшествияЕкатерина Малых
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