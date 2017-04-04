Подозреваемые в убийстве таксиста задержаны в Екатеринбурге

Установлено, что ночью с 9 на 10 февраля два молодых человека вызвали такси. Во время движения они с ножом напали на таксиста и требовали отдать им деньги. Мужчина оказал сопротивление и был несколько раз ранен ножом. Ранения оказались смертельными.

Труп обнаружили сотрудники ДПС. Злоумышленники ограбили водителя и спрятали машину с трупом в малолюдном месте.

На другой день эти же мужчины предприняли попытку аналогичного нападения. Они напали на водителя такси и ранили его из травматического пистолета. Мужчине удалось убежать и позвонить в полицию. В этот же день правоохранители смогли задержать подозреваемого, который признался в преступлении, пишет Е1.

Второго подозреваемого задержали 25 марта. Оба злоумышленника были ранее судимы. Сейчас они находятся под стражей, им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.