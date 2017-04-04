Психбольница и университет остались без света из-за аварии Екатеринбурге
4 апреля 2017, 16:55Происшествия
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В результате технологического нарушения, произошедшего на энергообъекте в Екатеринбурге, без электричества остались Лесотехнический университет, клиническая психиатрическая больница и 1 200 жителей прилегающего микрорайона в Екатеринбурге.
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4 апреля в Екатеринбурге произошла авария на абонентских электросетях в районе Сибирского тракта. В результате обесточенными оказались два распределительных пункта и 16 трансформаторных подстанций, получающих электроснабжение.
По предварительной версии специалистов, причиной случившегося является выход из строя кабельной линии электропередач в результате ненадлежащего использования энергетических объектов.
Без света остались 1 200 екатеринбуржцев, проживающих в микрорайоне, где произошла авария, учебные корпуса и общежития УЛГТУ, а также здание городской клинической психбольницы, сообщает Е1.RU.
На месте ЧП работают ремонтные бригады. Полностью восстановить электроснабжения энергетики планируют только к сегодняшнему вечеру.
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