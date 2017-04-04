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Психбольница и университет остались без света из-за аварии Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Психбольница и университет остались без света из-за аварии Екатеринбурге

4 апреля 2017, 16:55Происшествия
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