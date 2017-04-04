Станции метро в Екатеринбурге были взяты под особый контроль после событий в Санкт-Петербурге

В экстренном совещании также приняли участие вице-губернатор Сергей Швиндт, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава мэрии Екатеринбурга Александр Якоб, передает ЕТВ.

В связи с этим, как пишут СМИ, на станциях екатеринбургского метро уже начали скапливаться очереди. Ведется тщательный досмотр личных вещей пассажиров.

Напомним, сегодня примерно в 14:30 (МСК) в Санкт-Петербурге в метро прогремели взрывы. Известно о 11-ти погибших, 50-ти пострадавших. Метрополитен и аэропорт «Пулково» закрыты.