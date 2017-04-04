Станции метро в Екатеринбурге были взяты под особый контроль после событий в Санкт-Петербурге
4 апреля 2017, 08:10Происшествия
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Станции метро в столице Урала были взяты под особый контроль силовиков согласно распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Совещание по данному вопросу накануне состоялось в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
В экстренном совещании также приняли участие вице-губернатор Сергей Швиндт, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава мэрии Екатеринбурга Александр Якоб, передает ЕТВ.
В связи с этим, как пишут СМИ, на станциях екатеринбургского метро уже начали скапливаться очереди. Ведется тщательный досмотр личных вещей пассажиров.
Напомним, сегодня примерно в 14:30 (МСК) в Санкт-Петербурге в метро прогремели взрывы. Известно о 11-ти погибших, 50-ти пострадавших. Метрополитен и аэропорт «Пулково» закрыты.
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