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Трое пациентов психбольницы в Черноисточинске сбежали: один из них перед побегом ударил санитарку молотком по голове
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое пациентов психбольницы в Черноисточинске сбежали: один из них перед побегом ударил санитарку молотком по голове

4 апреля 2017, 18:50Происшествия
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