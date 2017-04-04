Трое пациентов психбольницы в Черноисточинске сбежали: один из них перед побегом ударил санитарку молотком по голове

По факту разбойного нападения и нанесения тяжкого вреда здоровью в Нижнем Тагиле были задержаны трое мужчин.

В 23:30 1 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что три пациента психиатрической больницы самовольно покинули территорию. Двое из них находились в медучреждении по решению суда на принудительном лечении за нанесение тяжкого вреда здоровью. Третий – по медицинским показаниям.

Перед тем, как сбежать, один из беглецов ударил по голове 58-летнюю санитарку больницы, находившуюся в туалете, об этом сообщают «Все новости». Мужчины забрали ключи у женщины и скрылись.

Потерпевшая была госпитализирована с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма». В настоящее время она находится в коме.

Все комплексные силы МВД города были направлены на поиски сбежавших. Задержали их в районе лагеря «Изумрудный» 2 апреля. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. В полиции уточняют: скорее всего, их вернут обратно, в больницу.