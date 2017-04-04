Ванна и унитаз провалились в подвал в одной из квартир в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила

Как сообщает «Тагильскому рабочему» дочь хозяйки квартиры, жилье маме они приобрели год назад, понимали, что дом старый, но не думали, что в нем настолько опасно жить. В Управляющей компании пояснили, что пол в квартире – это собственность жильцов, а значит, устранять последствия инцидента предстоит им самим.