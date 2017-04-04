Ванна и унитаз провалились в подвал в одной из квартир в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
4 апреля 2017, 10:00Происшествия
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В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле в доме по адресу ул. Горняка, 33 в квартире провалились бетонные перекрытия. В подвал ушла ванна и унитаз. Хозяйка квартиры не пострадала, но очень напугана.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает «Тагильскому рабочему» дочь хозяйки квартиры, жилье маме они приобрели год назад, понимали, что дом старый, но не думали, что в нем настолько опасно жить. В Управляющей компании пояснили, что пол в квартире – это собственность жильцов, а значит, устранять последствия инцидента предстоит им самим.
Пожилой женщине предложили предоставить на время ремонта жилье из маневренного фонда. Директор коммунальной компании пояснил, что на собственниках дома висит долг в 800 тыс. рублей и ремонтировать ветхое здание не на что.
Причинами аварии послужили: ошибка при строительстве и странное исчезновение подпорной стенки. Куда делась удерживающая конструкция – разберутся правоохранители.
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