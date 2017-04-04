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Ванна и унитаз провалились в подвал в одной из квартир в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ванна и унитаз провалились в подвал в одной из квартир в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила

4 апреля 2017, 10:00Происшествия
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