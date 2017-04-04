Водитель иномарки без водительского удостоверения устроил ДТП на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле

В районе 9 утра водитель автомобиля Infiniti при совершении манёвра поворота не предоставил преимущества при движении водителю автомобиля Hyundai Solaris. Произошло столкновение, в результате которого водитель автомобиля Hyundai Solaris получил травму. Водитель автомобиля Infiniti, в свою очередь, не имеет водительского удостоверения. Материалы по ДТП в работе. Подробности будут завтра рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Утром я припарковал автомобиль лицом на Черноисточинское шоссе. Ещё сидя в машине, я увидел, как на перекрёсток выезжает Infiniti. На перекрестке была «Газель», которая ехала в сторону пр. Октябрьский. Видимо, Infiniti из-за «Газели» не увидел, что другие машины едут. Он начал потихоньку, а потом, судя по всему, решил быстро проскочить перекрёсток. В момент, когда он выскочил из-за «Газели», Hyundai Solaris на большущей скорости врезался в него. После столкновения Hyundai отлетел и зацепил столб с пешеходным переходом. Водители и прохожие сразу направились к автомобилям, чтобы проверить, целы ли водители рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец Василий Гришков.