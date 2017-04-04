Водитель иномарки без водительского удостоверения устроил ДТП на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
ДТП произошло около 9 утра 4 апреля на перекрёстке Черноисточинского шоссе и ул. Бригадная в Нижнем Тагиле.
Информацию об аварии журналистам TagilCity.ru сообщили читатели портала. В ГИБДД рассказали, что в произошедшей аварии пострадал человек.
В районе 9 утра водитель автомобиля Infiniti при совершении манёвра поворота не предоставил преимущества при движении водителю автомобиля Hyundai Solaris. Произошло столкновение, в результате которого водитель автомобиля Hyundai Solaris получил травму. Водитель автомобиля Infiniti, в свою очередь, не имеет водительского удостоверения. Материалы по ДТП в работе. Подробности будут завтра рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Журналисты TagilCity.ru поговорили и с очевидцем инцидента, на глазах у которого произошла авария. По его словам, водителем Hyundai Solaris была девушка.
Утром я припарковал автомобиль лицом на Черноисточинское шоссе. Ещё сидя в машине, я увидел, как на перекрёсток выезжает Infiniti. На перекрестке была «Газель», которая ехала в сторону пр. Октябрьский. Видимо, Infiniti из-за «Газели» не увидел, что другие машины едут. Он начал потихоньку, а потом, судя по всему, решил быстро проскочить перекрёсток. В момент, когда он выскочил из-за «Газели», Hyundai Solaris на большущей скорости врезался в него. После столкновения Hyundai отлетел и зацепил столб с пешеходным переходом. Водители и прохожие сразу направились к автомобилям, чтобы проверить, целы ли водители рассказал журналистам TagilCity.ru очевидец Василий Гришков.
Напомним, ранее на перекрёстке улиц Фрунзе и Черных в Нижнем Тагиле произошло ДТП, виновник которого покинул место аварии, поскольку ехал на угнанном автомобиле.
© Павел Щербина, TagilCity.ru