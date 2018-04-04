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«Давно никого не покрываем»: в ГИБДД рассказали о пьяном водителе Лексуса в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Давно никого не покрываем»: в ГИБДД рассказали о пьяном водителе Лексуса в Кушве

4 апреля, 18:35ПроисшествияИрина Анисимова
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