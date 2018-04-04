«Давно никого не покрываем»: в ГИБДД рассказали о пьяном водителе Лексуса в Кушве

Напомним, в официальном документе ГИБДД ранее был дан ответ, что у гражданина на Лексусе не было признаков алкогольного опьянения и поэтому освидетельствование не проводилось. Как следует из письменного ответа Юрия Демина, водитель не был наказан, так как в его действиях сотрудники ГИБДД не нашли состава правонарушения.

Накануне начальник отдела пропаганды УГИБДД Татьяна Бердникова сообщила, что за рулем автомобиля был молодой человек без признаков алкогольного опьянения, но не имевший прав. Хозяин Лексуса прибыл на место происшествия позже и был пьян. Так, по информации ГИБДД, именно его жители Кушвы и посчитали пьяным участником ДТП.

По факту, как поясняют очевидцы, за рулем был сын того пьяного водителя, на которого подумали, что он водитель. А это был пьяный человек, который к месту ДТП приехал на такси. То есть за рулем, когда приехали на место сотрудники ГИБДД, у них был водителем именно сын пьяного человека, и у него не было признаков опьянения. Единственно, что оказалось, он не имел прав на управление транспортным средством сообщили в ГИБДД вечером 3 апреля.

Днем 4 апреля была предоставлена уточняющая информация. По свежим данным от отделения пропаганды, личность владельца Лексуса в Кушве известная, он действительно имел признаки алкогольного опьянения, но не управлял автомобилем.

По самому факту ДТП: за рулем автомобиля Лексус находился его сын, мужчина 1994 года рождения. Как пояснил водитель Лексуса впоследствии сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место - он второй раз сел за руль этого автомобиля, отвлекся от управления Лексуса и допустил столкновение с автобусом сообщили в отделе пропаганды.

Как следует из пояснительного письма в редакцию, в состоянии алкогольного опьянения пребывал отец водителя, который приехал на место аварии. По версии ГИБДД, именно его узнали жители Кушвы, так как он известная в городе личность.

Папу водителя - собственника Лексуса привез на место его знакомый, и он действительно по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Жители города Кушвы знают собственника, то очевидцы после ДТП и уже после прибытия сотрудников ГИБДД и отца и подумали, что он и был за рулем поясняет начальник отдела пропаганды УГИБДД Татьяна Бердникова.

Татьяна Бердникова, начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД

Однако, очевидцы ДТП пояснили редакции, что сразу после столкновения за рулем автомобиля был молодой мужчина, знакомый им лично, и он был пьян. По их словам, папа-бизнесмен также позже присутствовал на месте аварии, вероятно, после звонка сына.

Начальник отдела пропаганды подчеркнула в сообщении, что в ГИБДД не покрывают известных персон.

Владелец автомобиля очень известен жителям города Кушвы в силу того, что занимается бизнесом. И автомобиль, конечно, приметен, и все знают, кто им управляет. Мы давным-давно никого не покрываем, и не скрываем при наличии алкогольного опьянения. Наша позиция принципиальна и видна, как мне думается, в свете последних событий подытожила в сообщении Татьяна Бердникова.