Пожар произошел в московском ТЦ «Персей для детей»

Сейчас пожар уже удалось потушить. Пожарные проводят проливку конструкций, во избежание повторного возгорания.

Предположительно, очаг возгорания был на складе с игрушками на четвертом этаже. Общая площадь пожара составила 80 кв. м, ему был присвоен второй уровень сложности. Из здания эвакуировано более 600 человек, система дымоудаления сработала штатно.

По сообщению начальника ГУ МЧС по Москве Ильи Денисова, при тушении пострадали шесть пожарных, один из них в тяжелом состоянии.

Также в результате происшествия погиб сотрудник торгового центра. По словам Денисова, мужчина заблудился и не нашел эвакуационный выход, сообщают «Известия».