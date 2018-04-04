Житель Тюменской области чуть не убил собаку лопатой
4 апреля, 20:00Происшествия
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Житель деревни Метелево Тюменской области покалечил собаку лопатой, едва ее не убив.
Очевидцы происшествия выложили в соцсеть фотографию пострадавшего животного. В результате работники тюменского благотворительного фонда откликнулись на просьбу о помощи и увезли собаку в ветеринарную клинику. Там животное прооперировали.
Сейчас пес отходит от наркоза. Дальнейшая его судьба еще не решена. Для скорейшего выздоровления животного нужны пеленки и собачий паштет, поэтому фонд планирует открыть сбор средств на нужды собаки, сообщает «АиФ».
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