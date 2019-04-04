Тело провалившегося под лед свердловчанина найдено спустя 5 дней

Двое мужчин на снегоходах провалились под лед на Белоярском водохранилище 31 марта. Тело одного из погибших было найдено сразу. Второго мужчину искали пять дней. Его тело обнаружено 4 апреля на глубине 3,5 метра, в 30 метрах от берега, близ лодочной станции «Удача».

В поисковой операции принимали участие около 40 человек, среди них - 10 водолазов. Были задействованы пять плавательных средств. Спасатели обследовали девять тысяч квадратных метров акватории и около восьми километров по линии берега.