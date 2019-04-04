Тело провалившегося под лед свердловчанина найдено спустя 5 дней
Сегодня, 15:10ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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На Белоярском водохранилище завершена поисковая операция, тело провалившегося под лед свердловчанина найдено, информирует МЧС по Свердловской области.
Двое мужчин на снегоходах провалились под лед на Белоярском водохранилище 31 марта. Тело одного из погибших было найдено сразу. Второго мужчину искали пять дней. Его тело обнаружено 4 апреля на глубине 3,5 метра, в 30 метрах от берега, близ лодочной станции «Удача».
В поисковой операции принимали участие около 40 человек, среди них - 10 водолазов. Были задействованы пять плавательных средств. Спасатели обследовали девять тысяч квадратных метров акватории и около восьми километров по линии берега.
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Напомним, что 26 марта ушли на рыбалку и не вернулись два пенсионера из Нижнего Тагила. Они до сих пор не найдены. В поисках задействованы добровольцы, водолазы и сотрудники МЧС. Пенсионеров ищут на Исетском озере.
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