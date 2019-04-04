В Нижнем Тагиле наркодилер смыл в унитаз во время штурма 20 тысяч рублей

В ход спецоперации тагильчанин продал 100 граммов сильнодействующего наркотика за 20 тысяч рублей. После сделки полиция и спецназ взяли частный дом на улице Большевистской, где продавец проживал с семьей, штурмом. Наркодилер попытался избавиться от улик: помеченные деньги полицейские обнаружили, разобрав унитаз.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

В дальнейшем при обыске сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили еще два полиэтиленовых пакета с белым порошком. По данным экспертно-криминалистического исследования, в пакетах находилось почти 200 грамм аналогичного наркотического средства. Также изъято почти 40 тысяч рублей, которые, предположительно, добыты преступным путем,добавили в полиции.

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»