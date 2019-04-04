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В Нижнем Тагиле прокурор попросил 6 лет тюрьмы за упавший на девочку кирпич
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прокурор попросил 6 лет тюрьмы за упавший на девочку кирпич

Сегодня, 16:39ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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