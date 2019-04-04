В Нижнем Тагиле прокурор попросил 6 лет тюрьмы за упавший на девочку кирпич

Мужчину обвиняют по статье «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 238 УК РФ). По версии гособвинения, сотрудник муниципального предприятия не выявил неисправности на крыше ветхого дома по адресу Быкова, 36, из-за чего в марте 2017 года на голову четырёхлетней девочки упал кирпич.

Как рассказал корреспонденту TagilCity.ru Алексей Б., в его должностные обязанности входили только контроль и обслуживание сетей дома, а не очистка крыши. По его словам, именно такая формулировка была первоначально в документах, когда мастер устроился в управляющую компанию. После инцидента его попросили подписать еще несколько должностных инструкций, говорит мастер.

Я решил, что это новые инструкции, по которым обязанности по очистке крыши возложат на меня. Оказалось, что эти бумаги УК выпустила задним числом, то есть выставила меня виноватым в случившемся,говорит Алексей.

На суде мастер озвучил именно эту версию произошедшего, пригласив в качестве свидетелей двух заместителей директора МУПа и секретаря.

Те, кто согласились выступать в суде на моей стороне, не стали после инцидента подписывать акты осмотров крыши дома 36 по улице Быкова. Их уговаривали и директор управляющей компании, и другие руководители. Это также доказывает мою невиновность,рассказал корреспонденту TagilCity.ru обвиняемый.

Согласно актам проверки крыши дома, кровля здания давно была в неудовлетворительном состоянии, а кирпичная кладка труб вентиляции нуждалась в ремонте.

Несмотря на доводы подсудимого, Ленинская прокуратура Нижнего Тагила запросила для мастера максимальный срок, предусмотренный статьей. Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.

Не поспоришь, что травмы, полученные ребёнком, очень серьёзные, особенно если примерять это на себя и свою семью. За это надо наказывать за бездействие. Но в данном случае было бездействие со стороны руководства управкомпании. Исходя из судебной практики в РФ к ответственности за такое привлекают всех — от директора до мастера. Почему в этом случае выставили виноватым только меня, до сих пор не понятно,сказал TagilCity.ru Алексей.

Получить комментарий директора МУП «Городская управляющая компания» Виктории Гусевой TagilCity.ru не удалось.

5 Убранный с крыши после падения на девочку мусор остался лежать вокруг дома по улице Быкова в Нижнем Тагиле (ФОТО) Фото После падения кирпича с крыши дома №36 по улице Быкова на голову девочки Главой города была инициирована группа для проверки безопасности городских крыш.