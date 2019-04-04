В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом обрушилась стена котельной

Момент обрушения попал на одну из наружных видеокамер. На кадрах видно, как поначалу осыпаются кирпичи, а следом рушится большой кусок кладки вместе с пожарной лестницей. Разлетевшиеся кирпичи попали на припаркованную рядом с котельной белую «Ниву».