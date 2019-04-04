В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом обрушилась стена котельной
Сегодня, 17:37ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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30 марта в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом обрушилась часть стены здания котельной, сообщается в паблике «Новости Шеремета».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Момент обрушения попал на одну из наружных видеокамер. На кадрах видно, как поначалу осыпаются кирпичи, а следом рушится большой кусок кладки вместе с пожарной лестницей. Разлетевшиеся кирпичи попали на припаркованную рядом с котельной белую «Ниву».
Котельная в Новоасбесте построена в середине прошлого века, оборудование изношено. Из-за этого регулярно возникает опасность ее остановки каждый отопительный сезон.
Видео
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Видео: vk.com/tautv
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