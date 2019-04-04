Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 апреля сгорели сразу восемь автомобилей, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Первые два пожара произошли в одно время - в 03.15. Во дворе дома на улице Автомагистральная, 35 сгорела Lada Kalina, также огонь повредил стоящие рядом машины Honda Civic и «Москвич». Второй пожар произошел близ дома №66 на улице Московская. Там загорелся автомобиль Audi Q7, пламя перекинулось на припаркованный рядом Peugeot 308.
Третий пожар случился на подземном паркинге жилого комплекса «Репин Парк» на улице Заводской, 75. Там сгорели три автомобиля, наиболее пострадала Toyota V8.
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В первых двух случаях очевидцы сообщили, что слышали хлопки и звук бьющихся стекол. Причины пожаров пока не установлены.
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