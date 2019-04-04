Восемь машин за одну ночь сгорели в Екатеринбурге

Первые два пожара произошли в одно время - в 03.15. Во дворе дома на улице Автомагистральная, 35 сгорела Lada Kalina, также огонь повредил стоящие рядом машины Honda Civic и «Москвич». Второй пожар произошел близ дома №66 на улице Московская. Там загорелся автомобиль Audi Q7, пламя перекинулось на припаркованный рядом Peugeot 308.