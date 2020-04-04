Могла сбежать с парнем в Нижний Тагил: в Екатеринбурге ищут 14-летнюю школьницу

По словам мамы пропавшей школьницы, она сбегает из дома уже не в первый раз, так как связалась с плохой компанией. Александра могла уехать в Нижний Тагил с парнем, который старше ее на два года.

Также родственники девушки рассказали, что она употребляет наркотики и алкоголь, не скрывая этого от родных. Мама Александры заявила, что после возвращения домой, школьницу отправят на лечение и оградят от плохого влияния.

Приметы девушки: рoст 161 сaнтиметр, срeднее телoсложение, крaшенные рыжие вoлосы нижe плеч, зeленые глаза.

В день пропажи была одета в светло-серое пальто, красную толстовку с капюшоном, серые брюки в полоску, черные массивные кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Александры Поповой, просят позвонить ее родителям: +7(909)-014-55-98 (Елена Александровна), +7(926)-408-35-78 (Николай Александрович).