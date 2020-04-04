В Краснотурьинске задержан распространитель фейков о коронавирусе
Сегодня, 16:18ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
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Сотрудниками ОВД Краснотурьинска был пойман 35-летний блогер социальной сети «Инстаграм», размещавший у себя на странице выдуманную информацию о случаях заражения вирусом в Краснотурьинске, Североуральске и Карпинске, сообщает Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
Задержанный оказался работником горнодобывающего предприятия, ранее судимым за преступления сексуального характера, носящим кличку «Лещ». Подозреваемый признал свою вину, полностью раскаявшись в своих действиях. В своем интервью сотрудникам ОВД он извинился перед подписчиками и обещал впредь не совершать подобных деяний.
В отношении «Леща» ведется производство об административном правонарушении за распространение заведомо ложной, общественно значимой информации. За свои действия блогер может получить штраф от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.
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