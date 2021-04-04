Машины массово тонут под железнодорожным мостом в Екатеринбурге

Как правило, местные жители пользуются данной дорогой, чтобы сократить путь, но из-за таяния снега участок полностью затопило, сообщает Е1. На данный момент там потонуло, как минимум, пять автомобилей.
Несколько внедорожников получили гидроудар: Toyota Land Cruiser и Mercedes Gelandewagen затопило по капот. Седаны уходили по крышу.
На данный участок вода прибыла неожиданно, рассказали очевидцы.
Перед нами Land Cruiser 200 утонул. Не было понятно, что там так глубоко. Он думал, что проскочит,отметили местные жители.
В местном ГИБДД водителей призвали искать пути объезда и избегать данный участок дороги.