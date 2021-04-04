Машины массово тонут под железнодорожным мостом в Екатеринбурге

Несколько машин ушли под воду под железнодорожным мостом в Екатеринбурге. Там проходит дорога, соединяющая ЕКАД, сады и микрорайон Рудный.

Как правило, местные жители пользуются данной дорогой, чтобы сократить путь, но из-за таяния снега участок полностью затопило, сообщает Е1. На данный момент там потонуло, как минимум, пять автомобилей. Несколько внедорожников получили гидроудар: Toyota Land Cruiser и Mercedes Gelandewagen затопило по капот. Седаны уходили по крышу. Видео: паблик "Инцидент-Екатеринбург" во ВКонтакте На данный участок вода прибыла неожиданно, рассказали очевидцы. Перед нами Land Cruiser 200 утонул. Не было понятно, что там так глубоко. Он думал, что проскочит,отметили местные жители. В местном ГИБДД водителей призвали искать пути объезда и избегать данный участок дороги. Фото: E1.RU

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