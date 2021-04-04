Обнаженный мужчина устроил забег по улицам Новоуральска

Обнаженный мужчина устроил забег по улицам Новоуральска
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Местный житель Новоуральска решил пробежаться голым по улицам города. Пробежка была записана камерой видеорегистратора одной из свидетельниц происходящего.

Инцидент произошел утром 3 апреля. На записи видно, как абсолютно голый мужчина бегает по улицам города, сообщает Е1.

Весенний период характеризуется обострением различных расстройств. Свидетелям аналогичных ситуаций рекомендуется вызывать специализированные службы и полицию, рассказал заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Михаил Перцель.

Видео:E1.RU

Напомним, 17 февраля, возле супермаркета «Лента» в Екатеринбурге обнаженный мужчина на глазах у прохожих отрезал себе ухо.

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