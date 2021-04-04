Обнаженный мужчина устроил забег по улицам Новоуральска

Инцидент произошел утром 3 апреля. На записи видно, как абсолютно голый мужчина бегает по улицам города, сообщает Е1.
Весенний период характеризуется обострением различных расстройств. Свидетелям аналогичных ситуаций рекомендуется вызывать специализированные службы и полицию, рассказал заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы Михаил Перцель.
Напомним, 17 февраля, возле супермаркета «Лента» в Екатеринбурге обнаженный мужчина на глазах у прохожих отрезал себе ухо.