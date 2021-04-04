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«Сказал, что задержится на работе»: в Екатеринбурге ищут пропавшего мужчину

Разыскивается мужчина из Верхней Пышмы, не вернувшийся с работы из Екатеринбурга.

61-летний житель Верхней Пышмы Сергей Каберов пропал в Екатеринбурге. С 30 марта место его нахождения неизвестно. По словам его дочери, он работает механиком автобусов около железнодорожного вокзала.

Последний раз он вышел на связь с дочерью 30 марта в 18 часов вечера, сказав, что не успевает приехать и переночует в Екатеринбурге, сообщает Е1.

31 марта дозвониться до него никто не смог, а к 22 часам телефон стал недоступен. На работе Сергей не появлялся, последний раз его видели уходящим на автобусную остановку в день пропажи, в тот день он там не задерживался.

Сергей Каберов был одет в темно-синий пуховик с надписью «Columbia» на груди, синие джинсы, зимние черные полуботинки. Мужчина среднего телосложения, глаза карие, усы, белая прядь волос на челке. Рост 170 сантиметров.

На данный момент ведется комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Напомним, пропавший три дня назад 16-летний спортсмен ММА нашелся в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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