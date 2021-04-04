Три человека пострадали в аварии на Ново-Московском тракте в Свердловской области

На 10 километре Ново-Московском тракта в Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Там столкнулись Lada и Ford Mondeo.

Инцидент произошел 4 апреля, около 04.00. Легковые автомобили направлялись в сторону Екатеринбурга. Водитель отечественного транспорта предпринял попытку выполнить маневр перестроения и не пропустил иномарку, двигающуюся в попутном направлении. В результате в правый бок «Лады» врезался Ford Mondeo. Иномарка также получила механические повреждения, сообщает Е1 со ссылкой на областное отделение пропаганды ГИБДД. Отмечается, что госпитализация пострадавшим не потребовалась. Пассажир «Лады» - 27-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а второй пассажир во время ДТП сломал левое плечо. Напомним, 2 апреля в Полевском водитель полного минивэна не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате аварии пострадали пятеро детей. Пятеро детей пострадали в ДТП с вылетевшим в кювет минивэном в Полевском

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