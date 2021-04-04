У адвоката сожгли иномарку в Екатеринбурге

Возгорание произошло 3 апреля вечером. Автомобиль Reno Megan был подожжен во дворе дома на улице Радищева в Екатеринбурге. Обнаружил происшествие сам автовладелец. В ликвидации и тушении пожара задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава, сообщает URA.RU.
В последствии возгорания, у машины полностью выгорел салон и кузов. В ходе проверки был выяснен факт угроз жены потерпевшего со стороны оппонента ее клиента. Она работает адвокатом и неоднократно слышала в свой адрес предостережения, в машине также выбивали стекла и протыкали колеса.
В рамках проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, по итогам будет принято мотивированное процессуальное решение, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, мэру Артемовского Константину Трофимову ночью 19 февраля неизвестные подожгли автомобиль. Спасти машину не удалось.