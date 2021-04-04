У адвоката сожгли иномарку в Екатеринбурге

В последствии возгорания, у машины полностью выгорел салон и кузов. В ходе проверки был выяснен факт угроз жены потерпевшего со стороны оппонента ее клиента. Она работает адвокатом и неоднократно слышала в свой адрес предостережения, в машине также выбивали стекла и протыкали колеса.