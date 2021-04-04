У адвоката сожгли иномарку в Екатеринбурге

У адвоката сожгли иномарку в Екатеринбурге
Сегодня, 12:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Неизвестные подожгли иномарку адвоката в Екатеринбурге. Автовладельцу неоднократно поступали угрозы.

Возгорание произошло 3 апреля вечером. Автомобиль Reno Megan был подожжен во дворе дома на улице Радищева в Екатеринбурге. Обнаружил происшествие сам автовладелец. В ликвидации и тушении пожара задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава, сообщает URA.RU.

В последствии возгорания, у машины полностью выгорел салон и кузов. В ходе проверки был выяснен факт угроз жены потерпевшего со стороны оппонента ее клиента. Она работает адвокатом и неоднократно слышала в свой адрес предостережения, в машине также выбивали стекла и протыкали колеса.

В рамках проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, по итогам будет принято мотивированное процессуальное решение, пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, мэру Артемовского Константину Трофимову ночью 19 февраля неизвестные подожгли автомобиль. Спасти машину не удалось.

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