Возможно бросили окурок: в Нижнем Тагиле на Вагонке горел мусоропровод

3 апреля 2021 года в 18:33 часов в пожарную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
В девятиэтажном жилом доме на площади 2 квадратных метра на первом этаже в мусоросборнике сгорел мусор. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.
Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. По предварительной версии причиной возгорания является брошенный в мусоропровод непогашенный окурок, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, деревянный садовый дом сгорел в коллективном саду Нижнего Тагила.