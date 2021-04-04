Возможно бросили окурок: в Нижнем Тагиле на Вагонке горел мусоропровод

Возможно бросили окурок: в Нижнем Тагиле на Вагонке горел мусоропровод
Сегодня, 15:46ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
На улице Дружинина в Нижнем Тагиле произошло возгорание мусоропровода.

3 апреля 2021 года в 18:33 часов в пожарную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

В девятиэтажном жилом доме на площади 2 квадратных метра на первом этаже в мусоросборнике сгорел мусор. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.

Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет. По предварительной версии причиной возгорания является брошенный в мусоропровод непогашенный окурок, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, деревянный садовый дом сгорел в коллективном саду Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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