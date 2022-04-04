21-летний медбрат с Урала погиб во время спецоперации на Украине

21-летний медбрат с Урала погиб во время спецоперации на Украине
21-летний медбрат с Урала погиб во время спецоперации на Украине
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: 1MI
21-летний уроженец поселка Первомайский Пышминского городского округа Антон Буньков погиб во время специальной операции России на Украине.

Медбрат Антон Буньков умер 23 марта 2022 года. Из-за нелетной погоды его тело смогли доставить в Свердловскую область только 1 апреля. Со слов односельчан, до окончания контрактной службы юноше оставалось три месяца.

В пресс-службе Пышминского городского округа в беседе с редакцией TagilCity.ru подтвердили гибель уроженца. Со слов представителя, похоронили молодого человека в минувшие дни.

Напомним, во время специальной операции на Украине погиб боец 12-го отряда тагильского спецназа Владимир Голубцов.

Материалы по теме:
РоссияУкраинаПервомайскийспецоперацияПышма
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы