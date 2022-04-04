21-летний медбрат с Урала погиб во время спецоперации на Украине

Медбрат Антон Буньков умер 23 марта 2022 года. Из-за нелетной погоды его тело смогли доставить в Свердловскую область только 1 апреля. Со слов односельчан, до окончания контрактной службы юноше оставалось три месяца.
В пресс-службе Пышминского городского округа в беседе с редакцией TagilCity.ru подтвердили гибель уроженца. Со слов представителя, похоронили молодого человека в минувшие дни.
Напомним, во время специальной операции на Украине погиб боец 12-го отряда тагильского спецназа Владимир Голубцов.