Детскую площадку разобрали неизвестные на Новой Кушве в Тагиле

От детской площадки в микрорайоне Малая Кушва на перекрестке улиц Константина Заслонова и Дальняя остались лишь деревянная горка, основание беседки, часть уличной баскетбольной стойки без кольца и прислоненная к ней сосна с лентой мишуры. Пустынное поле еще недавно было действующей детской площадкой: жители ближайших домов своими силами чинили горку и беседку, красили деревянные фигуры.
Слон вот тут стоял, беседка здесь. Я попросила, когда ее сломали, чтобы убрали: там же и гвозди, и все. Она была подпилена. Разом не стало домика, слоника-горки. Осталась только эта горка, но весной жители приведут ее в порядок, мы всегда так делали, водит пальцем по пустырю председатель ТОСа «Новокушвинский» Валентина Харисова.
Валентина Харисова предполагает, что площадку, построенную 10 лет назад, разобрали сами жители. Сначала они подпилили беседку, затем украли слона-горку и детский домик. После этого неизвестный разместил фотографии в соцсети и призвал администрацию города построить новый детский комплекс: «Уважаемые власти, пожалуйста, сделайте нашим детям современную детскую площадку для игр и отдыха!».
Жители микрорайона не стали подавать заявку на благоустройство территории, так как им, со слов председателя, необходимо было оплатить 70% от стоимости. Горожане попытались подать заявку на грант от ЕВРАЗа, но не смогли этого сделать из-за требования регистрации юридического лица. В итоге средства на восстановление детской площадки выделят из муниципального бюджета в рамках реализации проекта «Депутатский миллион».
Мы договорились, что не будем никого ни в чём обвинять. Не пойман — не вор. А нужна ли площадка, если варварски так относятся к тому, что есть? Фактически, мы получаем очередной плевок за то, что ходим, просим, добиваемся новой площадки, для чего? Чтоб через некоторое время увидеть сломанным,поделилась председатель.
В мэрии напомнили, что территория, на которой находилась площадка, никому не принадлежит. Для строительства нового городка ответственным необходимо обратиться в Управление архитектуры и градостроительства города с заявлением о выдаче разрешения на использование земель в рамках предоставления муниципальной услуги.
Регламент размещен на сайте города в разделе «Муниципальные услуги», «Архитектура и градостроительство», «Землепользование». Обязательным приложением к заявлению является схема границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории, подчеркнули в пресс-службе мэрии.