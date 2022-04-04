Детскую площадку разобрали неизвестные на Новой Кушве в Тагиле

Мы договорились, что не будем никого ни в чём обвинять. Не пойман — не вор. А нужна ли площадка, если варварски так относятся к тому, что есть? Фактически, мы получаем очередной плевок за то, что ходим, просим, добиваемся новой площадки, для чего? Чтоб через некоторое время увидеть сломанным,поделилась председатель.